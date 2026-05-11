Исследование показало сферы, в которых сложнее всего найти работу

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Конкуренция с точки зрения трудоустройства в апреле ощущалась сильнее всего в таких сферах, как консалтинг, культура и развлечения, а также маркетинг, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости.

"Самый высокий уровень конкуренции в апреле 2026 SuperJob отмечает в сферах: консалтинг и стратегическое развитие, искусство, культура и развлечения, маркетинг, реклама и PR. Здесь количество резюме кратно превышает число вакансий", - показал анализ компании.

Сфера консалтинга и стратегического развития всегда была высоко конкурентной, обращают внимание аналитики. Ситуация усугубилась после 2022 года с уходом части иностранных компаний из РФ . Подразделения развития и консалтинга во многих видах бизнеса не считают "основными", а потому в периоды неясной экономической ситуации персонал в них не набирают, а проекты (в частности, инвестиционные) сворачивают.

Кроме того, искусственный интеллект упростил, ускорил и удешевил аналитические процессы. ИИ повлиял и на сферу искусства, культуры и развлечений - массовый малобюджетный контент теперь генерируют нейросети.