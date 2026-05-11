Исследование показало сферы, в которых сложнее всего найти работу
11:35 11.05.2026
Исследование показало сферы, в которых сложнее всего найти работу

РИА Новости: сложнее всего найти работу в сферах консалтинга и культуры

Центр занятости населения. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В апреле 2026 года самый высокий уровень конкуренции при трудоустройстве отмечен в сферах консалтинга и стратегического развития, искусства, культуры и развлечений, маркетинга, рекламы и PR.
  • Ситуация в сфере консалтинга усугубилась после 2022 года из-за ухода иностранных компаний из РФ.
  • Искусственный интеллект оказал значительное влияние на сферы искусства, культуры, развлечений, а также маркетинга, рекламы и PR, изменив требования работодателей к специалистам.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Конкуренция с точки зрения трудоустройства в апреле ощущалась сильнее всего в таких сферах, как консалтинг, культура и развлечения, а также маркетинг, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости.
"Самый высокий уровень конкуренции в апреле 2026 SuperJob отмечает в сферах: консалтинг и стратегическое развитие, искусство, культура и развлечения, маркетинг, реклама и PR. Здесь количество резюме кратно превышает число вакансий", - показал анализ компании.
Сфера консалтинга и стратегического развития всегда была высоко конкурентной, обращают внимание аналитики. Ситуация усугубилась после 2022 года с уходом части иностранных компаний из РФ. Подразделения развития и консалтинга во многих видах бизнеса не считают "основными", а потому в периоды неясной экономической ситуации персонал в них не набирают, а проекты (в частности, инвестиционные) сворачивают.
Кроме того, искусственный интеллект упростил, ускорил и удешевил аналитические процессы. ИИ повлиял и на сферу искусства, культуры и развлечений - массовый малобюджетный контент теперь генерируют нейросети.
"На сферу маркетинга, рекламы и PR ИИ оказал, пожалуй, самое значительное влияние. Работодателям сейчас нужен универсальный специалист, который глубоко знает предметную область и умеет работать с ИИ (ставить задачи, проверять, интерпретировать результаты)", - также обращают внимание аналитики.
