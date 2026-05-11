У мэра Уфы принудительно взяли образцы волос и слюны, заявил адвокат

УФА, 11 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы принудительно взяли образцы волос и слюны у мэра Уфы Ратмира Мавлиева, когда его освободили из изолятора и отправили под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат главы города Марат Самойлов.

Ранее Мавлиева, которого в конце апреля поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, Верховный суд Башкирии отпустил под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.

Его адвокат сообщал РИА Новости, что Мавлиев обратился в СК РФ, в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность действий регионального следственного управления по уголовному преследованию. Кроме того, в жалобе он указал, что вину не признает.

По словам Самойлова, после того, как Мавлиева отпустили из СИЗО, у него взяли образцы волос и слюны.

"У него принудительно взяли образцы биоматериалов – волос и слюны. Пояснили, что это для геномного реестра правоохранителей. Это противоречит нормам Конституции и уголовного процессуального кодекса", - рассказал агентству защитник Мавлиева.