В России запретили распространять информацию о продаже оружия онлайн

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Московский суд признал запрещенными к распространению сведения о продаже боевого и охотничьего оружия онлайн с доставкой, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В сети в открытом доступе был выявлен сайт, который предлагает купить огнестрельное оружие – боевое ручное стрелковое и охотничье. Ресурс не требовал у пользователей документов и предоставлял доставку.