Рейтинг@Mail.ru
В России запретили распространять информацию о продаже оружия онлайн - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 11.05.2026
В России запретили распространять информацию о продаже оружия онлайн

В России запретили распространять информацию о продаже оружия онлайн с доставкой

© РИА Новости / Александр КряжевЗаряженное ружье
Заряженное ружье - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Заряженное ружье . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский суд признал запрещенными к распространению сведения о продаже боевого и охотничьего оружия онлайн с доставкой.
  • Суд установил, что сайт с предложениями о продаже оружия нарушает законодательство России и содержит сведения, способствующие совершению преступлений.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Московский суд признал запрещенными к распространению сведения о продаже боевого и охотничьего оружия онлайн с доставкой, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В сети в открытом доступе был выявлен сайт, который предлагает купить огнестрельное оружие – боевое ручное стрелковое и охотничье. Ресурс не требовал у пользователей документов и предоставлял доставку.
Суд установил, что сайт нарушает законодательство РФ, содержит сведения, способствующие совершению преступлений, негативно воздействует на граждан. Сведения на странице были признаны запрещенной к распространению информацией, указано в материалах.
Рыбаки - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Продажу блочных луков для рыбалки признали незаконной
16 марта, 06:10
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала