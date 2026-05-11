"Пора начинать". Стубб выступил с громким призывом в отношении России - РИА Новости, 11.05.2026
11:22 11.05.2026 (обновлено: 11:48 11.05.2026)
"Пора начинать". Стубб выступил с громким призывом в отношении России

Стубб: Европе пора начать диалог с Россией

© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе следует начать диалог с Россией.
  • Стубб отметил, что если политика США в отношении России и Украины не будет отвечать интересам ЕС, Европа должна будет самостоятельно выходить на прямой контакт с Москвой.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Европе следует приступить к диалогу с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Да, пора начинать переговоры с Москвой", — сказал он в интервью Corriere della Sera.
При этом он отметил, что среди европейских лидеров уже ведутся дискуссии насчет выбора представителя, но окончательного решения нет. Также он подчеркнул, что если политика США в отношении России и Украины не будет отвечать интересам ЕС, Европа должна будет сама выходить на прямой контакт с Москвой.
"Посмотрим, будет ли это специальный посланник или группа", — заключил Стубб.
В субботу Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в ее адрес, и подчеркнул открытость России для диалога.
