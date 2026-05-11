Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе следует начать диалог с Россией.
- Стубб отметил, что если политика США в отношении России и Украины не будет отвечать интересам ЕС, Европа должна будет самостоятельно выходить на прямой контакт с Москвой.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Европе следует приступить к диалогу с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Да, пора начинать переговоры с Москвой", — сказал он в интервью Corriere della Sera.
"Посмотрим, будет ли это специальный посланник или группа", — заключил Стубб.
В субботу Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в ее адрес, и подчеркнул открытость России для диалога.