СМИ: более 40 стран обсудят вклад в еврокоалицию в Ормузском проливе

01:22 11.05.2026
Bloomberg: более 40 стран обсудят вклад в еврокоалицию в Ормузском проливе

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANAСудна в Ормузском проливе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 40 стран примут участие во встрече под руководством Франции и Великобритании.
  • На встрече обсудят возможный военный вклад в миссию по сопровождению кораблей через Ормузский пролив.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Представители более 40 стран в понедельник примут участие во встрече под руководством Франции и Великобритании, где обсудят возможный вклад в миссию по сопровождению кораблей в Ормузском проливе, передает агентство Блумберг.
"В понедельник более 40 стран встретятся, чтобы обсудить свой военный вклад в возглавляемую европейцами миссию по сопровождению кораблей через Ормузский пролив после установления стабильного прекращения огня", - пишет агентство.
Отмечается, что возглавят встречу Великобритания и Франция.
ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход ИРИ. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
