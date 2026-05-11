"Сражались до 1964-го". Где Красная армия добивала нацистов после Победы

2-й Украинский фронт. Красноармейцы ведут бой за населенный пункт во время освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Поверженный рейх лежал в руинах, но война продолжалась. После подписания Акта о безоговорочной капитуляции десятки тысяч солдат вермахта, войск СС и их пособников продолжали ожесточенно сопротивляться на территории Европы и Советского Союза. Как СССР поставил последнюю точку в Великой Отечественной — в материале РИА Новости.

Беспокойная Курляндия

Победа над нацизмом с 9 мая 1945-го не подлежала сомнению, но завершить разгром врага еще только предстояло. Бои, вышедшие за официальные хронологические рамки, с годами оказались в тени последних сражений Великой Отечественной. В лучшем случае на слуху Пражская операция и уничтожение остатков эсэсовских дивизий у деревни Сливице, завершившееся 12 мая.

Но в Латвии бои продолжались. Группа армий "Курляндия" численностью в 200 тысяч человек была полностью блокирована с суши, однако через порты Лиепая и Вентспилс сохраняла морскую связь с Германией.

Восьмого мая капитулировал командующий группой генерал-полковник Карл Хильперт. Тем не менее многие солдаты и офицеры вермахта не сдавались. Одни рассчитывали перебраться морем в Швецию (20 тысяч успели это сделать накануне), другие — прорваться в Восточную Пруссию, а там уже попытаться выйти к англо-американским силам.

Балтийский флот и советская авиация перехватывали морские конвои бегущих нацистов. На суше к середине мая удалось пленить около 190 тысяч немцев, включая 42 генерала. Красная армия, войска НКВД и Смерш тщательно прочесывали леса в районе бывшего курляндского котла, периодически сталкиваясь с засадами и вступая в перестрелки. Двадцать второго мая произошел бой с отрядом из 300 эсэсовцев 6-го армейского корпуса под командованием обергруппенфюрера СС Вальтера Крюгера. Нацистов уничтожили, Крюгер застрелился.

В корпус Крюгера входила 19-я гренадерская дивизия СС, также известная как 2-я латышская. Там было не менее 14 тысяч легионеров-латышей. До четырех тысяч скрылись. Кто-то успел переправиться в Швецию, остальные разбежались по лесам, составив костяк "Лесных братьев".

Пособники нацистов стреляли в спину советским военным, милиционерам и обычным гражданам. Война в Прибалтике постепенно трансформировались в масштабную контртеррористическую операцию, завершившуюся только спустя десять лет.

Позже, чем думали

На Украине действовали банды ОУН-УПА*. Структуры сторонников Бандеры и Шухевича пополнились легионерами разгромленной дивизии СС "Галичина", карателями из полицейских отрядов и батальона "Нахтигаль". Многие боевики прошли подготовку в немецких разведшколах.

Руководство Украинской ССР призвало население прекратить междоусобицу и объединиться. Двадцатого мая 1945-го бандеровцам объявили амнистию, несмотря на все их военные преступления в годы Великой Отечественной.

© Public domain Генрих Гиммлер и генерал-губернатор дистрикта Галиция Отто Вехтер инспектируют солдат 14-й дивизии СС "Галичина"

Но это не помогло. В лесах западных областей боевики создали сеть лагерей. Бандеровцы не только нападали на военных, но и терроризировали мирных жителей. Особенно ненавидели школьных преподавателей — с 1946-го по 1947 год убили 402 учителя.

При этом националисты были вооружены как настоящая армия. Только в 1945-м в ходе операций советских войск по ликвидации банд было изъято 64 миномета, 68 противотанковых ружей, 12 тысяч винтовок, 3,4 тысячи автоматов, 2,5 тысячи револьверов, в том числе иностранного производства, а также 17,4 тысячи гранат. Численность самих бандитов доходила до 50 тысяч.

В помощь войскам на западе Украины при отделениях милиции создавались истребительные батальоны, куда вступили десятки тысяч местных. Вскоре ситуацию удалось переломить. К 1948 году в подполье оставалось не больше восьми тысяч человек.

"Все это продолжалось до 1956 года, даже гораздо позже. У нас об этом не очень принято рассказывать. Но последнего бандита, воевавшего с нами, пусть не на Украине, в другой части страны, брали в октябре 1964 года полком МВД с собаками: сопротивлялся, пока гранатку не сунули и не шлепнули. Один опасен. Даже один. Представляете, как это было серьезно на Украине?" — вспоминал ветеран советской разведки полковник Георгий Санников, воевавший с бандеровцами с 1944-го.

Последним же украинским националистом, покинувшим лес, был Илья Оберишин. Сорок лет он скрывался в страхе перед советской властью, не имея никаких документов. Лишь в декабре 1991-го, когда судьба СССР была предрешена, престарелый бандеровец осмелился выйти на свет.

Охота на оборотней

Еще в 1944 году рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер поручил обергруппенфюреру Гансу-Адольфу Прюцману создание ополчения для диверсий в тылу советских войск под названием "Вервольф" (с немецкого — "оборотень").

Ранее Прюцман руководил СС на оккупированной Украине, где занимался уничтожением мирного населения и борьбой с партизанами. Среди "оборотней" преобладали старики и подростки из "Гитлерюгенда", но были и полицейские, и эсэсовцы.

Второго мая 1945-го официальный преемник Гитлера адмирал Карл Дениц приказал "Вервольфу" прекратить боевые действия и сложить оружие. Выполнили приказ далеко не все. В союзных зонах оккупации Германии начались теракты.

Пятнадцатого мая в районе Берлинского ботанического сада были убиты три красноармейца. Через два дня в городе застрелили советского офицера. В 1946 году взорвали здание администрации Берлина — погибли и были ранены 15 человек. Отвечали соответствующе — облавами и рейдами, которые нередко заканчивались боестолкновениями.

В октябре 1945-го Лаврентий Берия докладывал Сталину о ликвидации 359 диверсионных групп "Вервольфа", причем 92 (более тысячи человек) уничтожили в одной только Саксонии. Банды нацистских фанатиков также действовали и на территории Калининградской области РСФСР, где оставалось немецкое население. Фашистские группы заготовили многочисленные секретные бункеры с вооружением и припасами. Отдельные очаги сопротивления фиксировались советскими органами в донесениях в 1946 и 1947 годах.

Но разжечь партизанскую войну нацистам не удалось. Немцы в подавляющем большинстве отказывались воевать за уже уничтоженную империю Гитлера. Эффективные действия НКВД и Смерша позволили к началу 1950-х практически полностью ликвидировать последних "оборотней" рейха.