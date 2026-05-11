Опрос показал, что американцы думают о конфликте с Ираном

Ipsos: 66% американцев считают, что Трамп плохо объяснил причины войны с ИРИ

© РИА Новости / Стрингер | Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Примерно две трети американцев считают, что Трамп не дал четкого объяснения причинам начала конфликта с Ираном.
  • Число американцев, которые ощутили удар по своим финансам из-за повышения цен на бензин, увеличилось на восемь процентных пунктов с марта и составило 63%.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Примерно две трети американцев считают, что президент США Дональд Трамп не дал четкого объяснения причинам начала конфликта с Ираном, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
Согласно итогам опроса, порядка 66% респондентов заявили, что Трамп нечетко объяснил цели действий американских войск в Иране.
Кроме того, по результатам опроса оказалось, что число американцев, которые ощутили удар по своим финансам из-за повышения цен на бензин в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, увеличилось на восемь процентных пунктов с марта и составило 63%.
Опрос проводился в течение четырех дней среди 1 254 человек. Статистическая погрешность составляет 3%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Исходя из итогов опроса юридического факультета Маркеттского университета США, который проводился с 8 по 16 апреля, 63% американцев считают, что у Соединенных Штатов не было достаточных причин для начала военной операции в Иране. Результаты опроса также показали, что только 39% американцев воспринимают Штаты как силу, способствующую стабильности в мире, а 60% полагают, что страна провоцирует нестабильность.
