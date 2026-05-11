Исходя из итогов опроса юридического факультета Маркеттского университета США, который проводился с 8 по 16 апреля, 63% американцев считают, что у Соединенных Штатов не было достаточных причин для начала военной операции в Иране. Результаты опроса также показали, что только 39% американцев воспринимают Штаты как силу, способствующую стабильности в мире, а 60% полагают, что страна провоцирует нестабильность.