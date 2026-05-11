Трамп считает дипломатическое урегулирование с Ираном возможным

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает дипломатическое урегулирование отношений с Ираном очень возможным, несмотря на критику последних предложений Тегерана.

"Это очень возможно", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в ответ на вопрос о возможном дипломатическом урегулировании конфликта с Ираном.