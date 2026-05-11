Трамп назвал последний ответ Ирана на предложение США "очень глупым"

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News охарактеризовал последний ответ Тегерана на предложение США как "очень глупый", заявив, что содержащиеся в нем уступки по ядерной программе являются недостаточными.

"Президент заявил, что в последнем ответе Ирана на мирное предложение США содержатся уступки по ядерной программе, однако их недостаточно, а само предложение по-прежнему остается "очень глупым", - пишет телеканал.