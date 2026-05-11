Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал последний ответ Ирана на предложение США "очень глупым" - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 11.05.2026
Трамп назвал последний ответ Ирана на предложение США "очень глупым"

Трамп заявил, что считает ответ Ирана на последнее предложение США очень глупым

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп назвал последний ответ Ирана на предложение США "очень глупым", заявив, что содержащиеся в нем уступки по ядерной программе являются недостаточными.
  • Иран передал США предложения по поводу переговоров, включающие пункты об отмене санкций, полном контроле над Ормузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News охарактеризовал последний ответ Тегерана на предложение США как "очень глупый", заявив, что содержащиеся в нем уступки по ядерной программе являются недостаточными.
Ранее Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. Трамп ранее также утверждал, что Иран в своем ответе на предложения США не упомянул отказ от ядерного оружия.
"Президент заявил, что в последнем ответе Ирана на мирное предложение США содержатся уступки по ядерной программе, однако их недостаточно, а само предложение по-прежнему остается "очень глупым", - пишет телеканал.
В начале мая представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран получил через Пакистан ответное послание США по поводу новых предложный исламской республики, состоящих из 14 пунктов. Иранское агентство Tasnim в воскресенье передавало, что текст предложений Ирана по поводу переговоров с США, который Тегеран в ответ передал Вашингтону, включает в себя пункты об отмене санкций, полном контроле исламской республики над Ормузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Трамп рассказал, кто сможет забрать обогащенный уран из Ирана
Вчера, 18:58
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала