Трамп назвал последний ответ Ирана на предложение США "очень глупым"

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News охарактеризовал последний ответ Тегерана на предложение США как "очень глупый", заявив, что содержащиеся в нем уступки по ядерной программе являются недостаточными.
"Президент заявил, что в последнем ответе Ирана на мирное предложение США содержатся уступки по ядерной программе, однако их недостаточно, а само предложение по-прежнему остается "очень глупым", - пишет телеканал.
В начале мая представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран получил через Пакистан ответное послание США по поводу новых предложный исламской республики, состоящих из 14 пунктов. Иранское агентство Tasnim в воскресенье передавало, что текст предложений Ирана по поводу переговоров с США, который Тегеран в ответ передал Вашингтону, включает в себя пункты об отмене санкций, полном контроле исламской республики над Ормузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.