Трамп заявил, что Иран не упомянул в ответе отказ от ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран в своем официальном ответе на предложения США так и не упомянул об отказе от создания ядерного оружия, назвав это условие ключевым пунктом любого плана урегулирования конфликта.

"У меня отличный план (в отношении Иран – ред.), но его суть в том, что у них не может быть ядерного оружия, а в своем письме они об этом не упомянули", - сказал Трамп журналистам.