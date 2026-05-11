Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Иран не упомянул в ответе отказ от ядерного оружия - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 11.05.2026
Трамп заявил, что Иран не упомянул в ответе отказ от ядерного оружия

Трамп: в своем ответе Иран не упомяну отказ от ядерного оружия

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп утверждает, что в официальном ответе Иран не упомянул об отказе от создания ядерного оружия.
  • Он назвал последний ответ ИРИ на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым.
  • Американский лидер отметил необходимость проявлять гибкость в международных вопросах и подчеркнул, что у него подготовлено множество различных планов в отношении Ирана.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран в своем официальном ответе на предложения США так и не упомянул об отказе от создания ядерного оружия, назвав это условие ключевым пунктом любого плана урегулирования конфликта.
Ранее Трамп назвал последний ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым.
"У меня отличный план (в отношении Иран – ред.), но его суть в том, что у них не может быть ядерного оружия, а в своем письме они об этом не упомянули", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер также отметил необходимость проявлять гибкость в международных вопросах, подчеркнув, что у него подготовлено множество различных планов в отношении Ирана, которые могут меняться в зависимости от ситуации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Трамп рассказал, кто сможет забрать обогащенный уран из Ирана
Вчера, 18:58
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала