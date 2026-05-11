Трамп заявил, что Иран не упомянул в ответе отказ от ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран в своем официальном ответе на предложения США так и не упомянул об отказе от создания ядерного оружия, назвав это условие ключевым пунктом любого плана урегулирования конфликта.
"У меня отличный план (в отношении Иран – ред.), но его суть в том, что у них не может быть ядерного оружия, а в своем письме они об этом не упомянули", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер также отметил необходимость проявлять гибкость в международных вопросах, подчеркнув, что у него подготовлено множество различных планов в отношении Ирана, которые могут меняться в зависимости от ситуации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.