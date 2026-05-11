17:13 11.05.2026
Решение США о выводе войск больно бьет по Германии, заявил премьер Баварии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер
Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.
  • Премьер-министр Баварии Зедер заявил, что решение США о выводе войск болезненно бьет по Германии и призвал максимально нарастить оборонные мощности.
  • Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию с целью создать самую сильную армию в Европе до 2039 года.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Решение США о выводе войск болезненно бьет по Германии, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.
Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
"Обороноспособности Германии как никогда ранее брошен вызов. Решение о выводе войск США делает нам больно", - написал он в соцсети X.
В связи с этим Зедер заявил, что Германии необходимо максимально нарастить оборонные мощности.
Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что попытки Германии усилить свою армию не вызывают восторга у соседей и союзников ФРГ. Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года.
