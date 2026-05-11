В США возле Майами произошел крупный лесной пожар

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Крупный лесной пожар произошел недалеко в американском штате Флорида, протяженная стена огня движется вдоль открытого поля недалеко от Майами, сообщает местное отделение телеканала NBC.
"Пожарно-спасательные бригады работают над локализацией крупного лесного пожара, который распространился в округах Майами-Дейд и Бровард", - говорится в сообщении.
На данный момент предупреждений об эвакуации в близлежащих районах не было, сведений о пострадавших также не поступало.
На месте работают пожарные службы.