"Нам это надоело". США готовятся к смене власти

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пока Дональд Трамп сыплет новыми угрозами в адрес Ирана, его соратники озабочены и иными проблемами. Через полгода — промежуточные выборы в конгресс. И если прежде республиканцы рассчитывали удержать власть, то сейчас у них почти не осталось шансов на успех.

Устойчивая тенденция

Согласно результатам недавних социологических опросов, половина американцев в ноябре намерена поддержать кандидатов от Демократической партии. За республиканцев — 40%, остальные не определились.

В прошлом году показатели были примерно равные. Тенденция очевидна.

Причин тому много. Например, гендерный и этнический фактор. "На стороне демократов — избиратели латиноамериканского происхождения и женщины", — отмечает Спенсер Кимбалл, исполнительный директор исследовательской организации Emerson College Polling, проводившей один из недавних опросов.

Демократы избавились от балласта

Сама Республиканская партия становится все более фрагментированной.

Раскол между идейными трампистами из крыла MAGA (от лозунга Make America Great Again) и республиканцами-старожилами существует де-факто еще с первого срока действующего президента. Теперь противоречия обострились.

"Это партия в партии, — объясняет РИА Новости Росс Ма из Сан-Диего, в свое время голосовавший и за республиканцев. — Женоненавистнические, антимигрантские заявления никогда не были частью партийной платформы, вы знаете, наши партии вообще не так уж и сильно различаются, над этим даже в мультфильмах смеются. Но MAGA предпочитают другой подход, откровенно конфронтационный. И отталкивают от себя людей".

Кейси Блок из Окленда, идейная сторонница демократов, отмечает: республиканцы банально расслабились.

"У них обе палаты конгресса и свой президент, это очень редкая ситуация. Видимо, они решили, что им ничто не угрожает. Тем более мы, демократы, пока не выдвинули новых лидеров. Но само отношение к партии улучшается. После провала Камалы Харрис на президентских выборах, после всех скандалов с Джо Байденом они оба пропали из поля зрения. То есть образ партии уже не такой токсичный, как при них", — говорит она.

Главная и новая темы

Как всегда, очень важна экономика.

"Зарплаты, налоги, цены, — перечисляет Рик Эндрюс из Нью-Йорка. — В подорожании бензина некого обвинять, кроме республиканцев, это признают даже их избиратели. Потому что у них в данный момент вся власть".

Внешняя политика, которой активно занялся Трамп с конца прошлого года, раньше не входила в число ключевых тем, подчеркивают собеседники РИА Новости. Однако чрезмерное усердие президента и его сторонников заставило американцев пересмотреть приоритеты.

"Бензин ведь дорожает из-за войны в Иране. Она нам нужна была? — задается риторическим вопросом Росс Ма. — Сейчас о зарубежных событиях говорят в разы больше, чем обычно, это тема номер один: от наших погибших соотечественников до роста цен. Не скажу за всех, но я лично не встречал никого, кто действительно хотел бы продолжения всей этой истории. Это не сулит нам ничего хорошего".

Демократы из-за нехватки влияния на внешнем периметре себя не проявляют. И потому отыгрывают очки у соперников.

"Ситуация как в свое время с Нэнси Пелоси", — отмечает Кейси Блок, имея в виду скандальные полеты бывшего спикера на Тайвань.

"Тогда было ощущение, что мы на пороге войны, и многие мои знакомые признавались: за таких голосовать нельзя, было бы стыдно ассоциироваться с ними. Сторонникам любой партии важнее медстраховки, пособия, а не демонстрация силы. А сейчас мы видим именно это, но со стороны республиканцев", — подчеркивает она.

О чем хотят слышать американцы

На прошлой неделе истек формальный 60-дневный срок, в течение которого президент имеет право на боевые действия без одобрения конгресса. И хотя многие республиканцы поддерживают Трампа, считающего закон антиконституционным, некоторые солидаризировались с демократами, потребовав отчетности. Очередная резолюция по этой теме, вынесенная в сенат, вновь не прошла. Но показательно, что набрала уже больше голосов, чем предыдущие, и именно за счет "слонов".

В "Великой старой партии" (одно из самоназваний республиканцев), очевидно, понимают, что для политического выживания риторику надо менять.

Широкую поддержку вызвало выступление Лорен Боэберт, конгрессвумен-республиканки из Колорадо, указывают собеседники РИА Новости. Она категорически отказалась одобрять новые траты на операцию в Иране, призвав однопартийцев поступить так же.

"Мне уже надоело, что все наши честно заработанные налоги забирает ВПК, — заявила Боэберт. — А у меня в штате люди не могут позволить себе достойную жизнь".

"Эти слова завирусились, их растаскивали по социальным сетям даже те, кто не из Колорадо, — подчеркивает Росс Ма. — Люди хотят услышать о том, когда и как их жизнь изменится в лучшую сторону. Это то, чего ждут от политиков. За последние годы мы действительно просто устали от того, что наши налоги уходят в никуда".