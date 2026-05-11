Гигантский рок-концерт, выставки и премьеры: главные культурные события мая

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Последний месяц весны в этом году выглядит как хорошо собранный плейлист: рок-гимны на "ЦСКА Арене", чеховские спектакли среди цветущих садов Мелихово, редкие эмали эпохи Фаберже, мистический Гофман в Малом театре и бесплатные музейные маршруты до глубокой ночи. Москва и Подмосковье вступают в сезон длинных прогулок, поездок за город и выставок, после которых хочется задержаться в кафе напротив музея и еще полчаса обсуждать увиденное.

Фестивали и шоу

"Шоу 1000 музыкантов"

"ЦСКА Арена" (Автозаводская ул., 23А)

30 мая

Тысяча музыкантов со всей страны выйдут на сцену "ЦСКА Арены", чтобы исполнить рок-хиты в сопровождении симфонического оркестра и барабанного шоу Vasiliev Groove. Проект вдохновлен международным движением Rockin’1000, которое началось в итальянском городе Чезена с коллективного исполнения песни "Learn to Fly" группы Foo Fighters. Российская версия объединит инструменталистов и вокалистов более чем из 60 городов. Среди участников заявлены группа "Альянс", Дмитрий Четвергов и Роман Архипов. Организаторы называют концерт крупнейшим рок-шоу такого формата в стране. В программе — композиции Metallica, Nirvana, AC/DC, Linkin Park и других групп.

Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна"

Музей-заповедник А. П. Чехова "Мелихово"

22-31 мая

Один из главных российских театральных фестивалей, посвященных Чехову, пройдет в двадцать шестой раз. В афише — спектакли театров из России, Абхазии, Казахстана, Вьетнама, Сербии, Белоруссии и Ирана. Специальную программу посвятили 135-летию Михаила Булгакова. В Мелихово приедут Алена Бабенко, Василий Бочкарев, Иван Стебунов и Юрий Васильев. Поездка сюда в конце мая давно стала отдельным маршрутом для любителей театра: электричка из Москвы, тихие дорожки между яблонями, деревянный дом Чехова и спектакли под открытым небом.

Выставки

"Цветы. Символ красоты"

Третьяковская галерея на Кадашевской набережной

С 21 мая

Выставка исследует эпоху, когда цветок превратился в полноценного героя живописи рубежа XIX-XX веков. В экспозиции — около 150 работ Константина Коровина, Исаака Левитана, Михаила Врубеля, Валентина Серова и Александра Головина. Через цветочные мотивы кураторы показывают эстетику Серебряного века, символизм и постепенный переход к авангарду. Получился разговор о времени, которое стремилось превратить искусство в красивый ритуал повседневности.

Всероссийская акция "Ночь музеев"

16 мая

В этом году акция пройдет под темой "Родное", отражая идею Года единства народов России. Вечером и ночью музеи по всей стране откроют двери для бесплатного посещения, специальных экскурсий, концертов и лекций. В Москве в программу вошли Государственный центральный музей современной истории России, Музей Москвы, Всероссийский музей декоративного искусства, Дом-музей М. С. Щепкина, Музей Л. Н. Толстого на Пречистенке и десятки других площадок. Для многих это лучший повод впервые оказаться в музее после полуночи и увидеть привычные пространства в совершенно другой атмосфере.

"Огненное письмо. Искусство эмали"

Всероссийский музей декоративного искусства

13 мая — 9 августа

Большой проект о художественной эмали собирает вместе работы мастерских Фаберже и Овчинникова, произведения Марии Тенишевой, образцы ростовской финифти и редкие лиможские эмали из частных коллекций. Среди ключевых экспонатов — средневековый ларец-реликварий XII века и произведения мастеров французского Ренессанса. Выставка прослеживает развитие эмальерного искусства почти через тысячу лет — от религиозных реликвий до ювелирной роскоши начала XX века.

"Под небом голубым…"

Дом русского зарубежья

До 26 июля

Выставка возвращает в культурный разговор имя художницы и иконописца Юлии Рейтлингер — сестры Иоанны. Она эмигрировала из России после революции, жила в Париже, общалась с кругом Сергия Булгакова, а после войны вернулась в СССР. В экспозиции — более 50 икон, созданных в последние десятилетия жизни художницы, архивные документы, дневники, автографы и работы художников ее круга. Отдельный интерес вызывает сочетание традиционного иконописного языка с приемами европейского модернизма.

"Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х"

ВДНХ, павильон "Рабочий и колхозница"

До 17 мая

Экспозиция объединяет около 200 живописных, графических и скульптурных произведений художников саратовской школы. В центре внимания — наследие Виктора Борисова-Мусатова и влияние волжского пейзажа на искусство первой половины XX века. Маршрут выставки построен как путешествие вдоль трех рек — Волги, Москвы-реки и Невы. Отдельный раздел посвящен разговору о региональных художественных школах и их месте в музейной истории страны.

Театр и сцена

"Идиот"

Театр Пушкина

13 и 14 мая

Новая сценическая версия романа Достоевского с Андреем Кузичевым и Евгенией Леоновой в главных ролях делает ставку на внутреннюю хрупкость князя Мышкина. Петербург здесь выглядит тревожным и зыбким пространством, где каждому персонажу требуется сочувствие, внимание или спасение.

"Лисистрата"

Театр "Шалом"

27 мая

Комедия Аристофана превращается здесь в музыкальную постановку с хитами 1980-1990-х, античными колоннами, советскими холодильниками и современными гаджетами. Спектакль играет на столкновении эпох и темпераментов, сохраняя главный нерв древнегреческого сюжета — попытку остановить войну силой женского упрямства.

Гала-спектакль "Россия — душа моя"

Театр "Русская песня" — 18 мая

КДК "Подмосковье" — 19 мая

Гала-спектакль "Россия — душа моя"

Театр "Русская песня" — 18 мая

КДК "Подмосковье" — 19 мая