Каллас хочет помешать завершению украинского конфликта, считает Слуцкий

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас готова броситься на амбразуру, чтобы помешать завершению украинского конфликта, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. В такие размышления еврочиновница пустилась, отвечая на вопрос, готова ли она выступить переговорщиком от ЕС вместо экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, кандидатуру которого ранее предложил президент России Владимир Путин.
"Т.н. глава европейской дипломатии с циничной откровенностью раскрыла главный смысл своего "самовыдвижения": "Думаю, я смогла бы видеть ловушки, которые расставляет Россия". Иными словами - у Каллас истерический припадок от слов президента РФ о возможном скором завершении конфликта на Украине, и она готова броситься на амбразуру, чтобы этому помешать", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий напомнил, что Каллас с самого начала делает карьеру на агрессивной русофобии. По его мнению, вся ее "дипломатия" до сих пор сводилась к слепой поддержке неонацистского киевского режима, созданию разделительных линий и милитаризации Европы, к разрыву контактов с Россией и распространению чудовищной лжи.
"А ведь Владимир Владимирович ясно сказал: те, кто говорил "гадости" про нашу страну, вряд ли могут претендовать на то, чтобы стать представителем ЕС в диалоге в Россией. Кая Каллас в этом же чемпион. Да и уровень ее компетенции и элементарного образования вряд ли соответствуют. Мимо и зря", - заключил он.
Девятого мая Путин, отвечая журналистам на вопрос о конфликте на Украине, заявил, что дело идет к завершению.