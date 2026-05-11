Рейтинг@Mail.ru
Каллас хочет помешать завершению украинского конфликта, считает Слуцкий - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 11.05.2026
Каллас хочет помешать завершению украинского конфликта, считает Слуцкий

Слуцкий: Каллас хочет помешать завершению украинского конфликта

© AP Photo / Virginia MayoГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией.
  • Леонид Слуцкий считает, что Кая Каллас хочет помешать завершению украинского конфликта.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас готова броситься на амбразуру, чтобы помешать завершению украинского конфликта, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. В такие размышления еврочиновница пустилась, отвечая на вопрос, готова ли она выступить переговорщиком от ЕС вместо экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, кандидатуру которого ранее предложил президент России Владимир Путин.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Почти уступка": неожиданные слова Каллас о России поразили журналиста
Вчера, 18:09
«

"Т.н. глава европейской дипломатии с циничной откровенностью раскрыла главный смысл своего "самовыдвижения": "Думаю, я смогла бы видеть ловушки, которые расставляет Россия". Иными словами - у Каллас истерический припадок от слов президента РФ о возможном скором завершении конфликта на Украине, и она готова броситься на амбразуру, чтобы этому помешать", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что Каллас с самого начала делает карьеру на агрессивной русофобии. По его мнению, вся ее "дипломатия" до сих пор сводилась к слепой поддержке неонацистского киевского режима, созданию разделительных линий и милитаризации Европы, к разрыву контактов с Россией и распространению чудовищной лжи.
«
"А ведь Владимир Владимирович ясно сказал: те, кто говорил "гадости" про нашу страну, вряд ли могут претендовать на то, чтобы стать представителем ЕС в диалоге в Россией. Кая Каллас в этом же чемпион. Да и уровень ее компетенции и элементарного образования вряд ли соответствуют. Мимо и зря", - заключил он.
Девятого мая Путин, отвечая журналистам на вопрос о конфликте на Украине, заявил, что дело идет к завершению.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Захарова высказалась о возможном участии Каллас в диалоге с Россией
Вчера, 20:43
 
В миреРоссияУкраинаГерманияКайя КалласЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинЕвросоюзГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала