Сына певицы Валерии хотят признать банкротом

Московский суд ранее взыскал с Шульгина в пользу кредитора Березовского сумму долга по трем договорам займа, которая составляет более 23 миллионов рублей.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заявление о признании банкротом сына певицы Валерии Арсения Шульгина поступило в Арбитражный суд города Москвы, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что заявление кредитора Филиппа Березовского о признании Шульгина банкротом поступило в суд 8 мая.