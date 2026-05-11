В Грузии избрали нового патриарха

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) избран новым патриархом Грузии.
- За местоблюстителя Шио проголосовали 22 человека, за митрополита Иова — девять, за митрополита Григол — семь.
- Илия II, возглавлявший Грузинскую православную церковь с 1977 года, умер в тбилисской клинике в возрасте 93 лет.
ТБИЛИСИ, 11 мая - РИА Новости. Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири), местоблюститель патриаршего престола избран на должность нового патриарха Грузии, заявил митрополит Анания после голосования на расширенном собрании Грузинской православной церкви.
"Местоблюститель Шио - 22 голоса… митрополит Иов - девять голосов, митрополит Григол - семь голосов. Один голос был аннулирован. Патриархом Грузии избран митрополит Шио", - заявил Анания.
Священный синод Грузинской православной церкви ранее определил трех кандидатов в патриархи Грузии: местоблюститель Шио, митрополит Иов и митрополит Григол.
Возглавлявший Грузинскую православную церковь с 1977 года Илия II умер в тбилисской клинике 17 марта, ему было 93 года. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской церкви.
Что сказал перед своей смертью схиархимандрит Илий
28 апреля, 17:55