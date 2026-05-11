Глава МИД Сербии призвал ЕС быстрее принять Западные Балканы в Шенген - РИА Новости, 11.05.2026
15:08 11.05.2026
Глава МИД Сербии призвал ЕС быстрее принять Западные Балканы в Шенген

Глава МИД Сербии Джурич призвал ЕС быстрее принять Западные Балканы в Шенген

Марко Джурич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джурич призвал руководство ЕС ускорить процесс интеграции и принять страны Западных Балкан в Шенгенскую зону.
  • Он заявил, что отсутствие интеграции мешает развитию региона.
  • Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС, и для некоторых стран этот процесс занимает десятилетия.
БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич призвал руководство ЕС скорее принять страны Западных Балкан в зону Шенгенского соглашения и ускорить евроинтеграцию региона.
Джурич находится в Брюсселе, где принял участие в неформальной встрече глав МИД стран-членов ЕС и государств-кандидатов с Западных Балкан.
"Европа должна бы ускорить процесс интеграции и как можно быстрее открыть шенгенскую зону для региона Балкан. Поражает, что у нас настоящие границы через каждых 150-200 километров, который буквально прерывают поток и жизнь людей, семей, экономики. туризма, всего остального и нет ни одной причины, чтобы Европа уже этим летом не обеспечила раскрытие всего потенциала включения нашего региона в шенген", - заявил сербский министр журналистам на полях мероприятия.
Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер 3 (всего их восемь) переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, но этого пока не произошло.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
