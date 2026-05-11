В Сербии заявили, что страна как прилежный ученик выполняет требования ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Сербия быстрее всех стран-кандидатов в ЕС выполняет требования Брюсселя по реформам в энергетике и диверсификации источников энергоносителей, заявил Джедович-Ханданович.

Страна достигла значительных результатов в стабилизации и ускоренном развитии энергетического сектора, увеличила резервы нефтепродуктов и приняла новые законы об энергетике.

БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Сербия быстрее всех стран-кандидатов в ЕС "как прилежный ученик" выполняет требования Брюсселя по реформам в энергетике и диверсификации источников энергоносителей, заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.

Глава минэнерго в Скупщине (парламенте) Сербии в понедельник присутствовала на заседании комитета по экономике, региональному развитию, туризму и энергетике, на котором был представлен годовой доклад секретариата Энергетического сообщества о прогрессе Сербии в осуществлении предписаний ЕС в 2025 году.

"Сербия и далее - самая быстрорастущая страна, когда речь идет о реформах в энергетическом секторе и не только в прошлом году, три года подряд. Сербия достигла значительных результатов в стабилизации, ускоренном развитии энергетического сектора и это показывают доклады Энергетического сообщества. Важно, что согласуем, следим за рекомендациями, мы эффективны на этом пути, что Энергетическое сообщество и Еврокомиссия отмечают эти усилия и мы как прилежные ученики выполняем домашние задания", - заявила Джедович-Ханданович.

По ее словам, это исключительно важно для эффективной работы рынка в Сербии и для связи с рынками и странами ЕС.

"Если посмотрим период с 2023 года, мы впервые диверсифицировали снабжение газом. Мы значительно увеличили резервы нефтепродуктов, удвоили резервы дизеля, дважды увеличили резервы бензина. Мы приняли новые регуляционные рамки для возобновляемых источников энергии, новые законы об энергетике, газе, нефти и обязательных резервах", - указала министр.

Премьер Сербии Джуро Мацут в рамках форума "Европейского политического сообщества" в начале мая поддержал проект "Вертикального коридора" для снабжения Европы природным газом, альтернативным российским поставкам.

Страны Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Глава " Газпрома Алексей Миллер 14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, и особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии , как критически напряженную.

Словакии, Украины и Молдавии. Инициатива "Вертикального энергетического коридора" - проекта по созданию альтернативного пути транспортировки газа из терминалов СПГ в Греции в другие европейские страны - первоначально объединяла Грецию, Болгарию Румынию , затем интерес к ней проявили и другие страны. Меморандум о сотрудничестве в создании коридора Юг-Север подписали 19 января 2024 года операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии