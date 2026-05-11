СМИ: шина самолета загорелась при посадке в аэропорту Катманду

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пассажиры рейса Turkish Airlines, прибывшего из Стамбула в столицу Непала Катманду, были благополучно эвакуированы после того, как при посадке у самолета лопнула шина, что вызвало возгорание в колесной части, пишет издание Kathmandu Post.
"В воскресенье пассажиры рейса Turkish Airlines, прибывшего в Катманду из Стамбула, были эвакуированы после того, как во время посадки в международном аэропорту Трибхуван лопнула шина. Согласно предварительной информации, одна из шин самолета взорвалась во время или сразу после посадки, вызвав возгорание у колесной части", - пишет издание.
Отмечается, что пострадавших среди пассажиров и экипажа нет. Власти ведут расследование инцидента.
Официальный представитель авиакомпании Яхъя Устюн заявил в пресс-релизе, что в результате инцидента никто не пострадал, эвакуацию провели в качестве меры предосторожности после того, как самолет Airbus A330 совершил посадку в обычном режиме.
"Для обратного рейса выделен другой самолет. Лайнер, из которого эвакуировались пассажиры, направлен на техническую проверку. По предварительным данным, дым возник из-за технической проблемы в гидравлической трубе", - сказал Устюн.