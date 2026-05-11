NYT: Рубио любит показывать близким мемы о себе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио любит делиться с близкими интернет-мемами о себе и своей работе, пишет издание New York Times.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио любит делиться с близкими интернет-мемами о себе и своей работе, сообщает издание New York Times со ссылкой на осведомленный источник.
"По словам видевшего это человека, Рубио, который помимо должности главы дипломатического ведомства страны почти год занимал пост советника по национальной безопасности и исполнял обязанности главного архивариуса, любит показывать друзьям и коллегам мемы о себе, особенно те, которые иллюстрируют тот факт, что он занимает несколько должностей", - говорится в публикации.
Газета добавляет, что сейчас Рубио, как и вице-президент Джей Ди Вэнс, работают над тем, чтобы очаровывать избирателей, а их комментарии становятся вирусными, что приводит к предположениям о том, могут ли Вэнс и Рубио оказаться конкурентами в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.
В Белом доме назвали преемника Трампа
6 октября 2025, 00:33