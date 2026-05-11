18:20 11.05.2026
В РПЦ надеются на развитие отношений при новом грузинском патриархе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Русская православная церковь надеется на продолжение и развитие дружественных отношений с Грузинской православной церковью при новом патриархе Шио.
  • Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) избран на должность нового патриарха Грузии.
  • Интронизация нового патриарха пройдет 12 мая.
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Русская православная церковь надеется на продолжение и развитие добрых дружественных отношений при вновь избранном патриархе Шио, рассказал РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири), местоблюститель патриаршего престола, был избран на должность нового патриарха Грузии 22 голосами. Владыка Анания, объявляя результаты голосования, сообщил, что новый патриарх будет носить имя Шио III. Интронизация нового патриарха Грузии пройдет 12 мая, заявил митрополит Шио.
Русской православной церкви надеются на продолжение и развитие добрых дружественных отношений с братской Грузинской православной церковью, какими они были на протяжении многих лет в почти полувековой период патриаршества Католикоса-Патриарха Илии II. Владыка Шио служил в России, и это дает нам основания для такой надежды", - заявил протоиерей Игорь Якимчук.
РелигияГрузияРоссияИгорь ЯкимчукРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатВ мире
 
 
