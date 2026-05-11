Россия сократила импорт колбас из Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия в марте почти втрое сократила импорт колбас из Турции — до 598 тысяч долларов.
  • Также сократились закупки рыбных консервов (в 3,4 раза) и мясных консервов (вдвое).
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия в марте почти втрое в месячном выражении сократила импорт колбас из Турции - до 600 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, российские компании ввезли колбасы из Турции на 598 тысяч долларов против 1,5 миллиона долларов в феврале. Импорт упал в 2,5 раза за месяц.
Помимо колбас, Москва сократила закупки рыбных консервов - в 3,4 раза в месячном выражении - до 108 тысяч долларов.
Мясных консервов было ввезено в марте всего на 65 тысяч долларов, что вдвое меньше февральской суммы импорта.
