Россия удвоила закупки бразильских лимонов
12:39 11.05.2026
Россия удвоила закупки бразильских лимонов

Россия в апреле вдвое нарастила закупки лимонов из Бразилии

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия в апреле вдвое в месячном выражении нарастила закупки лимонов из Бразилии - почти до 630 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, российские компании ввезли лимоны из Бразилии на 627,5 тысячи долларов против 337,7 тысячи в марте. Таким образом, импорт вырос в 1,9 раза за месяц.
По итогам апреля Россия стала третьим крупнейшим покупателем бразильских лимонов. В топ-3 также вошли Нидерланды (15,3 миллиона долларов) и Великобритания (2,7 миллиона долларов).
