Лихачев: "Росатом" может обосновать Будапешту экономику проекта "Пакш-2"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Росатом" при необходимости сможет легко пояснить и обосновать экономику проекта АЭС "Пакш-2" венгерскому заказчику, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Новое правительство Венгрии намерено заново изучить документы и условия по реализуемому "Росатомом" проекту АЭС "Пакш-2", заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань.
"У "Росатома" - не имеющий аналогов опыт экспортного строительства АЭС. Мы лучше всех в мире понимаем экономику таких проектов. Цифры - вещь рациональная. Мы их легко сможем пояснить и обосновать, если это потребуется венгерскому заказчику. Все договоры такого рода непубличны в силу очевидных причин: атомная электростанция - объект неординарный", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".
Как отметил Лихачев, "можно только поддержать озвученные господином Капитанем приоритеты формируемого правительства Венгрии по снижению зависимости страны от непредсказуемых цен на газ и нефть".
В мире складывается консенсус, что именно атомная энергетика позволит обеспечивать растущие потребности человечества в недорогой безуглеродной энергии, добавил глава "Росатома".
"На фундаменте атомной генерации Венгрия, не имеющая собственных значительных запасов углеродного топлива, сможет продолжать развивать конкурентоспособную промышленность, строить современную экономику и увеличивать благосостояние граждан. К слову, даже в России принята и успешно реализуется программа по увеличению доли атомной генерации в энергобалансе страны, хотя у нас все хорошо и с нефтью, и с газом", - отметил Лихачев.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти километрах от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" с реакторами ВВЭР-1200 эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля.