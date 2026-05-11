Рейтинг@Mail.ru
Учительница Путина обняла и расцеловала его при встрече - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 11.05.2026
Учительница Путина обняла и расцеловала его при встрече

Учительница Путина не смогла сдержать эмоций при встрече с ним

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин при встрече со своей учительницей Верой Гуревич обнял ее и подарил большой букет цветов.
  • Путин пригласил свою учительницу посетить парад 9 мая в Москве и погостить несколько дней в столице.
  • Вера Гуревич не смогла сдержать эмоций при встрече с Путиным и крепко обняла его.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при встрече со своей учительницей Верой Гуревич обнял ее и подарил большой букет цветов, а педагог не смогла сдержать эмоций - она обняла и расцеловала своего ученика.
Путин пригласил свою учительницу посетить парад 9 мая в Москве и погостить несколько дней в столице. Для Веры Гуревич была организована специальная культурная программа, а в понедельник глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в отель.
Школьный классный руководитель президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Учительница Путина вспомнила о разговоре со Шредером
9 мая 2025, 14:26
«
"Это ты?" - не поверила Гуревич, когда Путин зашел в холл гостиницы и подошел к ней, чтобы поздороваться.
Президент рассмеялся. "Да, я, я. Здорово. С праздником", - сказал Путин, обнимая пожилую женщину.
Та крепко обняла своего ученика в ответ, расцеловала и долго не отпускала из объятий.
Путин вручил Вере Гуревич большой букет цветов.
Президент РФ Владимир Путин и его классный руководитель Вера Гуревич - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Путин пригласил свою первую учительницу на Парад в Москве
Вчера, 20:58
 
РоссияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала