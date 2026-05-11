Учительница Путина обняла и расцеловала его при встрече

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при встрече со своей учительницей Верой Гуревич обнял ее и подарил большой букет цветов, а педагог не смогла сдержать эмоций - она обняла и расцеловала своего ученика.

Путин пригласил свою учительницу посетить парад 9 мая в Москве и погостить несколько дней в столице. Для Веры Гуревич была организована специальная культурная программа, а в понедельник глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в отель.

« "Это ты?" - не поверила Гуревич, когда Путин зашел в холл гостиницы и подошел к ней, чтобы поздороваться.

Президент рассмеялся. "Да, я, я. Здорово. С праздником", - сказал Путин, обнимая пожилую женщину.

Та крепко обняла своего ученика в ответ, расцеловала и долго не отпускала из объятий.