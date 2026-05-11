Учительница Путина обняла и расцеловала его при встрече

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при встрече со своей учительницей Верой Гуревич обнял ее и подарил большой букет цветов, а педагог не смогла сдержать эмоций - она обняла и расцеловала своего ученика.
9 мая 2025, 14:26
"Это ты?" - не поверила Гуревич, когда Путин зашел в холл гостиницы и подошел к ней, чтобы поздороваться.
Президент рассмеялся. "Да, я, я. Здорово. С праздником", - сказал Путин, обнимая пожилую женщину.
Та крепко обняла своего ученика в ответ, расцеловала и долго не отпускала из объятий.
Путин вручил Вере Гуревич большой букет цветов.