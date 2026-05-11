Рейтинг@Mail.ru
Путин спросил туриста о погоде в Сочи - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 11.05.2026
Путин спросил туриста о погоде в Сочи

Путин поговорил с приехавшим в Москву жителем Сочи и спросил его о погоде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заехал в одну из гостиниц на Арбате, чтобы пригласить свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на ужин в свою резиденцию.
  • На выходе из гостиницы Путин встретил семью из Сочи и поинтересовался, тепло ли у них на родине.
  • Турист ответил, что в Сочи холодно, около 10–11 градусов.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил с жителем Сочи, приехавшим в Москву, и спросил его о погоде.
Президент России в понедельник заехал в одну из гостиниц на Арбате, где остановилась приехавшая в Москву Вера Дмитриевна Гуревич - первая учительница Путина. Она по приглашению президента посетила парад 9 мая в Москве и осталась в столице на несколько дней. Глава государства в понедельник пригласил ее вместе отужинать в его резиденции и сам заехал за ней в отель.
Встреча Путина со школьной учительницей Верой Гуревич - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Путин проехал за рулем внедорожника Aurus
Вчера, 22:24
На выходе из гостиницы они встретили одного из постояльцев с семьей. Президент пожал мужчине руку и они немного побеседовали. Путин поинтересовался, откуда они родом.
Оказалось, что семья приехала в Москву на машине из Сочи.
«
"Тепло?" - спросил Путин.
«
"Там уезжали - холодно. Сюда приехали - опять холодно. Сейчас холодно, я считаю, 10-11 градусов", - рассказал мужчина.
Стоявшая рядом с президентом Вера Гуревич на это заметила, что "нам нигде не должно быть холодно, нам везде должно быть комфортно".
Путин поинтересовался у туристов, успели ли они уже посмотреть Москву.
Глава семейства отметил, что их семья приезжает в Москву уже три года, столица им очень нравится. На прощание Путин пожелал им всего хорошего и пожал мужчине руку.
Президент России Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Учительница Путина побывала на параде Победы
9 мая 2025, 13:07
 
ОбществоМоскваРоссияСочиВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала