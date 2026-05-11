Путин спросил туриста о погоде в Сочи

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил с жителем Сочи, приехавшим в Москву, и спросил его о погоде.

Президент России в понедельник заехал в одну из гостиниц на Арбате, где остановилась приехавшая в Москву Вера Дмитриевна Гуревич - первая учительница Путина . Она по приглашению президента посетила парад 9 мая в Москве и осталась в столице на несколько дней. Глава государства в понедельник пригласил ее вместе отужинать в его резиденции и сам заехал за ней в отель.

На выходе из гостиницы они встретили одного из постояльцев с семьей. Президент пожал мужчине руку и они немного побеседовали. Путин поинтересовался, откуда они родом.

Оказалось, что семья приехала в Москву на машине из Сочи

« "Тепло?" - спросил Путин.

« "Там уезжали - холодно. Сюда приехали - опять холодно. Сейчас холодно, я считаю, 10-11 градусов", - рассказал мужчина.

Стоявшая рядом с президентом Вера Гуревич на это заметила, что "нам нигде не должно быть холодно, нам везде должно быть комфортно".

Путин поинтересовался у туристов, успели ли они уже посмотреть Москву.