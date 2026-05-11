22:24 11.05.2026
Путин проехал за рулем внедорожника Aurus

Путин сел за руль Aurus, чтобы заехать за своей первой учительницей Гуревич

  • Президент России Владимир Путин сел за руль внедорожника Aurus Komendant.
  • Путин заехал на внедорожнике Aurus за своей учительницей Верой Гуревич.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который передвигается на лимузине Aurus, сел за руль внедорожника этой же марки, чтобы заехать за своей учительницей Верой Гуревич, которую пригласил на ужин.
Кремль опубликовал кадры, как Путин заехал в гостиницу за своей учительницей Верой Гуревич.
Глава государства подъехал к отелю за рулем внедорожника Aurus Komendant. После встречи со своей учительницей в лобби гостиницы и краткой беседы с россиянином, приехавшим из Сочи, президент помог Вере Гуревич сесть в машину, а затем снова сел за руль.
Российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.
