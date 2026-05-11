Путин проехал за рулем внедорожника Aurus

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который передвигается на лимузине Aurus, сел за руль внедорожника этой же марки, чтобы заехать за своей учительницей Верой Гуревич, которую пригласил на ужин.

Глава государства подъехал к отелю за рулем внедорожника Aurus Komendant. После встречи со своей учительницей в лобби гостиницы и краткой беседы с россиянином, приехавшим из Сочи , президент помог Вере Гуревич сесть в машину, а затем снова сел за руль.

Российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.