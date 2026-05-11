Появилось видео встречи Путина со своей первой учительницей

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Опубликованы кадры, как президент РФ Владимир Путин встретился со своей первой учительницей Верой Гуревич в Москве.
Глава государства пригласил свою первую учительницу посетить парад в День Победы в Москве, а затем погостить несколько дней, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В понедельник, 11 мая, глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в отель.
"С праздником", - поздравил Путин свою первую учительницу с Днем Победы.
Когда президент заходил в гостиницу, он также встретился и пообщался с жителем Сочи, который рассказал о своей поездке в Москву.
Отъезжая от гостиницы, Путин помог своей учительнице сесть в автомобиль и вновь сел за руль.
