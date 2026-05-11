22:16 11.05.2026
Появилось видео встречи Путина со своей первой учительницей Верой Гуревич

  • Путин встретился со своей первой учительницей Верой Гуревич в Москве.
  • Он пригласил ее посетить парад в День Победы и погостить несколько дней, а 11 мая предложил вместе отужинать в его резиденции.
  • На опубликованных кадрах видно, как Путин за рулем автомобиля Aurus Komendant приехал в одну из московских гостиниц, чтобы встретиться с учительницей, и поздравил ее с Днем Победы.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Опубликованы кадры, как президент РФ Владимир Путин встретился со своей первой учительницей Верой Гуревич в Москве.
Глава государства пригласил свою первую учительницу посетить парад в День Победы в Москве, а затем погостить несколько дней, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В понедельник, 11 мая, глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в отель.
На опубликованных кадрах видно, как Путин за рулем автомобиля Aurus Komendant приехал в одну из московских гостиниц и встретился со своей первой учительницей. Президент РФ подарил ей букет цветов, затем Владимир Путин и Вера Гуревич тепло обнялись.
"С праздником", - поздравил Путин свою первую учительницу с Днем Победы.
Когда президент заходил в гостиницу, он также встретился и пообщался с жителем Сочи, который рассказал о своей поездке в Москву.
Отъезжая от гостиницы, Путин помог своей учительнице сесть в автомобиль и вновь сел за руль.
