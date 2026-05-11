Появилось видео встречи Путина со своей первой учительницей

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин встретился со своей первой учительницей Верой Гуревич в Москве.

Он пригласил ее посетить парад в День Победы и погостить несколько дней, а 11 мая предложил вместе отужинать в его резиденции.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Опубликованы кадры, как президент РФ Владимир Путин встретился со своей первой учительницей Верой Гуревич в Москве.

Глава государства пригласил свою первую учительницу посетить парад в День Победы в Москве , а затем погостить несколько дней, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . В понедельник, 11 мая, глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в отель.

На опубликованных кадрах видно, как Путин за рулем автомобиля Aurus Komendant приехал в одну из московских гостиниц и встретился со своей первой учительницей. Президент РФ подарил ей букет цветов, затем Владимир Путин и Вера Гуревич тепло обнялись.

"С праздником", - поздравил Путин свою первую учительницу с Днем Победы.

Когда президент заходил в гостиницу, он также встретился и пообщался с жителем Сочи , который рассказал о своей поездке в Москву.