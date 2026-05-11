Путин пригласил свою первую учительницу на Парад в Москве

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич посетить парад 9 мая в Москве, а затем погостить несколько дней, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Для педагога российского лидера была организована специальная культурная программа, а в понедельник глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в отель, добавил Песков.
"По приглашению Владимира Путина на параде Победы 9 мая присутствовала его первая учительница Вера Дмитриевна Гуревич. Она отсидела весь парад... По приглашению президента - ее ученика она осталась в Москве, ей была организована культурная программа. В частности, она посетила галерею Шилова, другие экскурсии были", - рассказал Песков.
По словам Пескова, в понедельник президент пригласил свою учительницу на ужин в свою резиденцию, в Кремль, и сам заехал за ней в отель, где она жила.
"Это одна из гостиниц на Арбате. Президент заехал за ней за рулем. Сам приехал за рулем. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, гражданином Сочи. Они поприветствовали друг друга... Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич", - поделился деталями пресс-секретарь президента.
Песков уточнил, что есть очень ограниченные любительские видеосъемки перечисленных моментов из неформальной программы Путина. Они будут опубликованы Кремлем.
