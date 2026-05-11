Путин пригласил свою первую учительницу на Парад в Москве

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич посетить парад 9 мая в Москве, а затем погостить несколько дней, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в понедельник президент пригласил свою учительницу на ужин в свою резиденцию, в Кремль, и сам заехал за ней в отель, где она жила.