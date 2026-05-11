Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал состояние отношений с Японией "ледниковым периодом" - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:42 11.05.2026 (обновлено: 04:12 11.05.2026)
Посол России назвал состояние отношений с Японией "ледниковым периодом"

Посол Ноздрев назвал состояние отношений РФ с Японией "ледниковым периодом"

© Фото : Посольство Российской Федерации в ЯпонииНиколай Ноздрев
Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Японии
Николай Ноздрев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Японии Николай Ноздрев охарактеризовал состояние отношений между Россией и Японией как «ледниковый период».
  • По словам посла, такой спад в двусторонних связях произошел из-за того, что Япония поддержала антироссийские санкции.
ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости охарактеризовал состояние отношений с этой страной как "ледниковый период".
"Мы имеем беспрецедентный для всей послевоенной эпохи спад - если можно так сказать, глубокий "ледниковый период" в двусторонних связях", - сказал в интервью РИА Новости посол.
Это произошло из-за того, что Япония поддержала антироссийские санкции и пошла на поводу у западных стран в отношении России, подчеркнул посол.
Дипломат напомнил, что российско-японские отношения в прошлые годы отличались высокой интенсивностью и большим количеством хорошо отлаженных, эффективных форматов взаимодействия. Однако позитивные заделы в двусторонних отношениях, которые накапливались десятилетиями, были почти полностью разрушены политикой официального Токио, констатировал Ноздрев.
С марта 2022 года Япония ввела несколько пакетов персональных и экономических санкций против России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз
Вчера, 08:00
 
В миреЯпонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала