Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Японии Николай Ноздрев охарактеризовал состояние отношений между Россией и Японией как «ледниковый период».

По словам посла, такой спад в двусторонних связях произошел из-за того, что Япония поддержала антироссийские санкции.

ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости охарактеризовал состояние отношений с этой страной как "ледниковый период".

"Мы имеем беспрецедентный для всей послевоенной эпохи спад - если можно так сказать, глубокий "ледниковый период" в двусторонних связях", - сказал в интервью РИА Новости посол.

Это произошло из-за того, что Япония поддержала антироссийские санкции и пошла на поводу у западных стран в отношении России , подчеркнул посол.

Дипломат напомнил, что российско-японские отношения в прошлые годы отличались высокой интенсивностью и большим количеством хорошо отлаженных, эффективных форматов взаимодействия. Однако позитивные заделы в двусторонних отношениях, которые накапливались десятилетиями, были почти полностью разрушены политикой официального Токио, констатировал Ноздрев.