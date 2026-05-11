Польша планирует ужесточить правила получения гражданства

ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. МВД Польши сообщило, что работает над ужесточением правил получения гражданства республики.
"Мы работаем над изменениями в предоставлении польского гражданства. Гражданство Польши - это привилегия, которую нужно заслужить. Поэтому мы планируем внести изменения, которые гарантируют, что каждый, кого мы принимаем в нашу страну, достоин этого", - говорится в сообщении.
МВД уточнило, что среди предлагаемых нововведений будет обязанность претендента на польское гражданство пройти "гражданский тест, проверяющий знание истории, ценностей и принципов нашей страны и степень интеграции в наше общество".
Также от претендентов потребуют подписать "акт о лояльности польскому государству".
Среди других требований перечисляется "высокий уровень владения польским языком, минимум 8 лет пребывания в Польше и польская налоговая резиденция".
