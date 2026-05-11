Рейтинг@Mail.ru
Польша планирует ужесточить правила получения гражданства - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 11.05.2026
Польша планирует ужесточить правила получения гражданства

МВД Польши работает над ужесточением правил получения гражданства

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов Польши в Варшаве
Здание министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД Польши работает над ужесточением правил получения гражданства.
  • Претендентов на польское гражданство обяжут пройти "гражданский тест", который проверяет знание истории, ценностей и принципов страны, а также степень интеграции в общество.
  • Среди других требований — подписание "акта о лояльности польскому государству", высокий уровень владения польским языком, минимум 8 лет пребывания в Польше и польская налоговая резиденция.
ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. МВД Польши сообщило, что работает над ужесточением правил получения гражданства республики.
«
"Мы работаем над изменениями в предоставлении польского гражданства. Гражданство Польши - это привилегия, которую нужно заслужить. Поэтому мы планируем внести изменения, которые гарантируют, что каждый, кого мы принимаем в нашу страну, достоин этого", - говорится в сообщении.
МВД уточнило, что среди предлагаемых нововведений будет обязанность претендента на польское гражданство пройти "гражданский тест, проверяющий знание истории, ценностей и принципов нашей страны и степень интеграции в наше общество".
Также от претендентов потребуют подписать "акт о лояльности польскому государству".
Среди других требований перечисляется "высокий уровень владения польским языком, минимум 8 лет пребывания в Польше и польская налоговая резиденция".
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши
8 октября 2025, 00:18
 
В миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала