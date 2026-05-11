В Польше один человек находится под санитарным контролем из-за хантавируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Польше один человек находится под санитарным контролем из-за подозрения в заражении хантавирусом.
- Причина подозрения — возможный контакт с пассажиром круизного лайнера, на котором был обнаружен хантавирус.
- У человека, находящегося под наблюдением, нет симптомов, карантин продлится семь дней.
ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. Один человек в Польше находится под санитарным контролем из-за подозрения в заражении хантавирусом, сообщило радио RMF FM со ссылкой на главного санитарного инспектора страны.
"Причина - возможный контакт с пассажиром круизного лайнера, на котором был обнаружен хантавирус", - отмечает радиостанция.
По данным радио, у человека, находящегося под санитарно-эпидемиологическим наблюдением, никаких симптомов нет. Карантин продлится семь дней.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. Ранее в воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.