Рейтинг@Mail.ru
Неожиданный визит Писториуса в Киев вызвал переполох в Германии - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 11.05.2026 (обновлено: 17:58 11.05.2026)

Неожиданный визит Писториуса в Киев вызвал переполох в Германии

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМинистр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 11 мая 2026
Министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 11 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 11 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Германии Борис Писториус совершил необъявленный визит в Киев.
  • Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают поездку Писториуса и высказывают недовольство по поводу политики немецкого правительства.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают необъявленный визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев.
Издание отмечало, что цель поездки — обсуждение совместных разработок нового вооружения с Украиной.
«
"Немецкое правительство сосредоточило свое внимание не на завершении войны, а на столкновении с Россией", — пожаловался Wachsein.
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Орбан назвала условия для вступления Украины в ЕС
Вчера, 11:19
"Замечательно, сначала буквально даришь Украине деньги, а потом еще платишь за оружие, которое было разработано на эти средства", — возмутился Alexander C.
"В рюкзак можно положить лишь несколько миллиардов евро, поэтому ему придется почаще ехать", — пошутил Werner S.
«
"Если Писториус находится на Украине, то наши налоги под угрозой. Вместо того, чтобы поставлять оружие на Украину или с Украины, нужно защищаться от Украины — ведь если высокие ожидания Киева относительно немедленного и безусловного вступления в ЕС и получения финансовой помощи до скончания веков не оправдаются, то что, по-вашему, сделает эта хорошо вооруженная страна под контролем мафии?" — поинтересовался Frank W.
Президент России Владимир Путин 9 мая заявлял, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
Официальный представитель МИД Мария Захарова на прошлой неделе заявляла, что новая военная стратегия Германии вызывает сомнения в адекватности Писториуса.
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
ЕС может перечислить первый транш Украине из кредита на следующей неделе
Вчера, 09:47
 
В миреУкраинаКиевГерманияВладимир ПутинБорис ПисториусЕвросоюзНАТОМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала