Отношения между Россией и США по-прежнему на нуле, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что подвижек в двусторонних отношениях между Россией и США пока нет.
- Они по-прежнему на нуле, добавил пресс-секретарь российского президента.
- Представитель Кремля отметил, что шаги должны сделать и США, но пока они этого не делают.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подвижек в двусторонних отношениях между РФ и США пока нет, они по-прежнему на нуле, сообщил помощник президента РФ Дмитрий Песков.
"Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет, они на нуле по-прежнему", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что шаги, в том числе, должны сделать США.
"Они пока этих шагов не делают", - добавил представитель Кремля.
