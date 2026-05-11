18:34 11.05.2026 (обновлено: 18:46 11.05.2026)
Отношения между Россией и США по-прежнему на нуле, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что подвижек в двусторонних отношениях между Россией и США пока нет.
  • Они по-прежнему на нуле, добавил пресс-секретарь российского президента.
  • Представитель Кремля отметил, что шаги должны сделать и США, но пока они этого не делают.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подвижек в двусторонних отношениях между РФ и США пока нет, они по-прежнему на нуле, сообщил помощник президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет, они на нуле по-прежнему", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что шаги, в том числе, должны сделать США.
"Они пока этих шагов не делают", - добавил представитель Кремля.
