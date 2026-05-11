Рейтинг@Mail.ru
Путин всегда говорит Трампу, что готов принять его в Москве, сообщил Песков - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 11.05.2026 (обновлено: 18:08 11.05.2026)
Путин всегда говорит Трампу, что готов принять его в Москве, сообщил Песков

Песков: Путин всегда говорит Трампу, что будет рад видеть его в Москве

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин во время телефонных разговоров с Дональдом Трампом всегда говорит, что будет рад видеть его в Москве.
  • Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин каждый раз во время телефонных разговоров с американским лидером Дональдом Трампом говорит, что будет рад его видеть в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что приглашение Путина Трампу посетить Москву еще в силе.
«
"Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему, кстати, об этом каждый раз во время телефонных разговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Путин пригласил Трампа в Москву во время российско-американского саммита в Анкоридже в августе 2025 года. Последний раз лидеры общались по телефону 29 апреля. Этот разговор стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Приглашение Путина Трампу посетить Москву еще в силе, заявил Песков
Вчера, 17:39
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала