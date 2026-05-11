Путин всегда говорит Трампу, что готов принять его в Москве, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин во время телефонных разговоров с Дональдом Трампом всегда говорит, что будет рад видеть его в Москве.
- Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин каждый раз во время телефонных разговоров с американским лидером Дональдом Трампом говорит, что будет рад его видеть в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что приглашение Путина Трампу посетить Москву еще в силе.
«
"Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему, кстати, об этом каждый раз во время телефонных разговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Путин пригласил Трампа в Москву во время российско-американского саммита в Анкоридже в августе 2025 года. Последний раз лидеры общались по телефону 29 апреля. Этот разговор стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.