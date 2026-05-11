В Кремле оценили реакцию Европы на слова Путина о посредничестве Шредера
17:03 11.05.2026 (обновлено: 18:02 11.05.2026)
В Кремле оценили реакцию Европы на слова Путина о посредничестве Шредера

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЕС начались бурные обсуждения кандидатуры Шредера на роль переговорщика с Россией.
  • Москва не получала от европейцев ответа по вопросу его посредничества.
  • Путин подчеркивал, что выбор остается за ними, однако это не может быть человек, известный по антироссийским высказываниям.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Евросоюзе начали активно обсуждать кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на роль посредника в переговорах с Россией, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"У европейцев сейчас там целая буря обсуждений, кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет", — сказал Песков.
По его словам, Москва не получала ответа по этому вопросу, а Путин упомянул Шредера лишь потому, что хорошо с ним знаком.
Глава евродипломатии Кая Каллас сегодня высказалась против этого предложения из-за нежелания "давать России назначать переговорщиков".
При этом президент, отвечая на соответствующий вопрос во время пресс-подхода 9 мая, оставил выбор за европейской стороной, подчеркнув, что это должен быть лидер, которому доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
По данным журнала Spiegel, правящая коалиция Германии обсуждает возможность посредничества в диалоге с Москвой федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
В последнее время все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией со стороны европейских стран. Так, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает с членами блока подготовку к переговорам Москвой, когда для них будет "правильный момент". А в феврале президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву своего дипломатического советника.
Позднее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что контакты следует восстановить для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. Он также признавал, что единственным решением украинского конфликта станет соглашение с Россией. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать с Москвой, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.
ЕвропаВ миреВладимир ПутинРоссияГерманияГерхард ШредерДмитрий ПесковКайя КалласЕвросоюзФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
