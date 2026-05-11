В Кремле оценили реакцию Европы на слова Путина о посредничестве Шредера

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Евросоюзе начали активно обсуждать кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на роль посредника в переговорах с Россией, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом президент, отвечая на соответствующий вопрос во время пресс-подхода 9 мая, оставил выбор за европейской стороной, подчеркнув, что это должен быть лидер, которому доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.