Минобороны рассказало о нарушениях перемирия украинской стороной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские боевики с помощью дронов и артиллерии продолжили атаки на позиции российских войск, несмотря на перемирие.
- За сутки они предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов, а также нанесли 6905 ударов с использованием БПЛА.
- Всего в зоне СВО зафиксировали 23 802 нарушения режима прекращения огня.
- Россия отреагировала зеркально.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинские военные нарушили режим прекращения огня 23 802 раза за все время перемирия, сообщили в Минобороны.
"За сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций (российских. — Прим. ред.) войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 6905 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов", — говорится в заявлении.
Кроме того, противник запустил 18 дронов, из которых восемь самолетного и десять коптерного типа, по гражданским объектам в Белгородской области. Два мирных жителя получили ранения, повреждены три машины, один многоквартирный и два частных дома, а также магазин, уточнили в министерстве.
Российские военные продолжали соблюдать перемирие, объявленное Владимиром Путиным с 8 мая, и оставались на ранее занятых рубежах. При этом они зеркально отреагировали на нарушение режима прекращения огня: наносили ответные удары по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поразили пункты управления и места запуска беспилотников, добавили в ведомстве.
