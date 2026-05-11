10:19 11.05.2026
Умер актер Майкл Пеннингтон, сыгравший в "Звездных войнах"

Майкл Пеннингтон, сыгравший в "Звездных войнах", скончался в возрасте 82 лет

CC BY 3.0 / Theatre for a New Audience / Michael Pennington 2014Майкл Пеннингтон
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Английский актер Майкл Пеннингтон скончался в возрасте 82 лет.
  • Майкл Пеннингтон известен по роли офицера Моффа Тиаана Джерджеррода в фильме «Возвращение Джедая» кинофраншизы «Звездные войны».
  • Пеннингтон многие годы работал с Королевской Шекспировской компанией и написал несколько книг.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Английский актер Майкл Пеннингтон, известный по роли в фильме "Возвращение Джедая" кинофрашизы "Звездные войны", скончался в возрасте 82 лет, сообщает газета Daily Mail.
Как отмечается издание, актер исполнил роль офицера Моффа Тиаана Джерджеррода в шестом эпизоде "Звездных войн". Кроме того, Пеннингтон исполнил роль Лаэрта в фильме "Гамлет" 1969 года лауреата премии "Оскар", режиссера Тони Ричардсона. Тпакже он сыграл в картинах "Возвращение Шерлока Холмса" 1987 года и в фильме 2011 года "Железная леди".
"Британский актер Майкл Пеннингтон... звезда "Возвращения Джедая", скончался в возрасте 82", - говорится в публикации газеты.
Издание напоминает, что Пеннингтон многие годы работал с Королевской Шекспировской компании, сыграв во множестве постановках по произведениям Уильяма Шекспира. Актер также написал несколько книг. Одна из них была посвящено его работе над ролями в постановках по пьесам Антона Чехова и Федора Достоевского.
 
