07:35 11.05.2026
Россиянам назвали страны, в которые не пустят по старому загранпаспорту

Российские паспорта и посадочный в руках у пассажира. Архивное фото
  • Россияне не смогут посетить Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию по небиометрическому загранпаспорту.
  • Франция также ввела запрет на въезд по небиометрическим паспортам РФ, но есть исключения для детей до 15 лет и обладателей шенгенской визы, полученной до 1 июня 2025 года.
  • Финляндия с начала лета 2026 года введет запрет на въезд по небиометрическим паспортам, но будут исключения для лиц младше 18 лет и обладателей вида на жительство Финляндии, выданного до 1 июня 2026 года.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россияне по старому загранпаспорту, в котором отсутствует биометрия, не смогут посетить Данию, Мальту, Чехию, Исландию, а также Норвегию, Литву и Эстонию, рассказал РИА Новости юрист Галина Земскова.
"Ряд стран перестал принимать небиометрические паспорта РФ. По состоянию на 2026 год, полный запрет ввели: Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония", - сказала Земскова, член Союза юристов блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР.
По ее словам, Франция тоже ввела запрет, но есть исключения: детям до 15 лет можно, и тем, у кого есть шенгенская виза, полученная до 1 июня 2025 года. Кроме того, Финляндия с начала лета 2026 года введет аналогичные меры, но можно будет въезжать тем, кому меньше 18 лет, и тем, у кого есть вид на жительство Финляндии, выданный до 1 июня 2026 года.
Также до 31 декабря 2026 года действует переходный период для обладателей финской визы, заключила Земскова.
