05:22 11.05.2026
В Техасе арестовали более 20 подростков, пытавшихся захватить парк

В Тампе арестовали более 20 подростков, пытавшихся захватить территорию парка

© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAAN
Полиция в штате Техас, США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция города Тампа в американском штате Техас арестовала 22 подростка и молодых людей в возрасте до 21 года.
  • Подростки попытались захватить территорию общественного парка Кертиса Хиксона, что привело к беспорядкам и дракам.
  • Арестованным предъявлены обвинения в драках, хранении наркотиков и незаконном хранении оружия.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Полиция города Тампа в американском штате Техас арестовала 22 подростка и молодых людей в возрасте до 21 года после того как молодежь попыталась захватить территорию общественного парка, что привело к многочисленным дракам и беспорядкам, говорится на сайте правительства Тампы.
"Сотрудники полиции Тампы арестовали 22 человека в возрасте от 12 до 21 года в рамках операции по задержанию подростков в пятницу вечером. Восьмого мая 2026 года большая группа подростков попыталась захватить территорию парка Кертиса Хиксона, что привело к значительным беспорядкам, дракам и другим проблемам в парке", - говорится в заявлении.
Отмечается, что лишь трое из них старше 18 лет. Арестованным предъявлены обвинения в драках, хранении наркотиков и незаконном хранении оружия.
В конце апреля американские СМИ сообщали, что двое полицейских пострадали в ходе беспорядков и драк, которые устроили около тысячи подростков, стихийно наводнивших парк развлечений в американском городе Орландо в штате Флорида. Тогда были задержаны девять подростков.
