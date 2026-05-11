В Техасе арестовали более 20 подростков, пытавшихся захватить парк

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Полиция города Тампа в американском штате Техас арестовала 22 подростка и молодых людей в возрасте до 21 года после того как молодежь попыталась захватить территорию общественного парка, что привело к многочисленным дракам и беспорядкам, говорится на сайте правительства Тампы.

"Сотрудники полиции Тампы арестовали 22 человека в возрасте от 12 до 21 года в рамках операции по задержанию подростков в пятницу вечером. Восьмого мая 2026 года большая группа подростков попыталась захватить территорию парка Кертиса Хиксона, что привело к значительным беспорядкам, дракам и другим проблемам в парке", - говорится в заявлении.

Отмечается, что лишь трое из них старше 18 лет. Арестованным предъявлены обвинения в драках, хранении наркотиков и незаконном хранении оружия.