Генсек ООН призвал к возобновлению безопасного судоходства в Ормузе - РИА Новости, 11.05.2026
14:01 11.05.2026 (обновлено: 14:39 11.05.2026)
ООН, 11 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник призвал к возобновлению безопасного судоходства в Ормузском проливе и восстановлению прав и свобод на море.
"Права и свободы судоходства должны быть восстановлены. Ормузский пролив должен быть вновь полностью открыт для безопасного судоходства", - сказал Гуттереш журналистам в ходе брифинга.
Он отметил, что только возобновление судоходства через пролив может помочь снизить цены на удобрения и энергоносители.
ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход Ирану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
