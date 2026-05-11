Генсек ООН призвал к возобновлению безопасного судоходства в Ормузе

ООН, 11 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник призвал к возобновлению безопасного судоходства в Ормузском проливе и восстановлению прав и свобод на море.

"Права и свободы судоходства должны быть восстановлены. Ормузский пролив должен быть вновь полностью открыт для безопасного судоходства", - сказал Гуттереш журналистам в ходе брифинга.

Он отметил, что только возобновление судоходства через пролив может помочь снизить цены на удобрения и энергоносители.