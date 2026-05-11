В Ницце два человека погибли в результате стрельбы

23:35 11.05.2026
В Ницце два человека погибли и еще шестеро пострадали в результате стрельбы

Скорая помощь в Ницце. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ницце два человека погибли и шестеро пострадали в результате стрельбы.
  • Мэр Ниццы связал инцидент со стрельбой с незаконным оборотом наркотиков в городе.
  • Префект департамента Приморские Альпы запросил увеличения количества сотрудников полиции в неблагополучных районах Ниццы.
ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Два человека погибли и шестеро пострадали в результате стрельбы в городе Ницца на юге Франции, сообщил в понедельник префект департамента Приморские Альпы, в состав которого входит город, Лоран Отье.
"Префект департамента Приморские Альпы Лоран Отье немедленно выехал на место происшествия (в Ницце – ред.) совместно с прокурором департамента Дамьеном Мартинелли и мэром Ниццы Эриком Сьотти. Произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, трое получили серьезные травмы, а трое — легкие", - говорится в заявлении на официальной странице префекта в социальной сети Х.
Согласно заявлению префекта, все сотрудники правоохранительных органов Ниццы были подняты по тревоге для поиска устроивших стрельбу преступников, которые скрылись с места преступления. Глава департамента также выразил полную поддержку сотрудникам полиции Ниццы, которые ежедневно работают в городе и борются с преступностью и незаконным оборотом наркотических препаратов.
Мэр Ниццы Сьотти в своем заявлении в Х назвал инцидент "ужасающей стрельбой" и связал его с незаконным оборотом наркотиков в городе и борьбой правоохранителей с ним. Он уточнил, что трагические события произошли на площади Амарилис в неблагополучном районе Мулен на западе города.
"Война с наркоторговлей не может закончиться поражением (французской – ред.) республики. Ницца ожидает соразмерного ответа, особенно в плане кадров (правоохранительных органов – ред.), которых нашему городу остро не хватает уже много лет", - добавил мэр.
В последние несколько дней в Ницце произошла серия перестрелок и иных инцидентов, связанных с наркоторговлей, что привело к росту напряженности в городе. На фоне этого префект департамента Отье запросил в воскресенье "значительного увеличения" количества сотрудников полиции в неблагополучных районах города для полного восстановления там безопасности, напоминает газета Parisien.
Осенью 2025 года Франция столкнулась с ростом числа преступлений, связанных с наркоторговлей. В сентябре радиостанция Europe 1 сообщала, что число наркопреступлений в стране увеличилось в четыре раза с 2021 года, эти проблемы затронули целый ряд крупных центров департаментов. В частности, в Марселе был застрелен брат видного французского активиста, выступающего против наркобандитизма, Амина Кесачи Мехди. После этих происшествий, связанных с торговлей наркотиками, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от министров усилить борьбу с наркоторговлей.
Во Франции между бандами наркоторговцев регулярно происходят перестрелки, приводящие к жертвам, в том числе среди детей и подростков. Традиционно преступность, связанная с наркотрафиком, распространена в южных городах страны, в особенности в Марселе, в Лионе и Гренобле.
