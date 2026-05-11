Рейтинг@Mail.ru
Нефть подорожала после отклонения Ираном мирного предложения США - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 11.05.2026
Нефть подорожала после отклонения Ираном мирного предложения США

Нефть подорожала более чем на 3% после отказа Ирана от предложения США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть выросли более чем на три процента после новостей об отклонении Ираном мирного предложения США.
  • Нефтяной рынок продолжает резко реагировать на геополитические новости из Вашингтона и Тегерана.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут более чем на 3% в понедельник после новостей о том, что Иран отверг американское мирное предложение, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 10.46 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,41% относительно предыдущего закрытия - до 104,74 доллара за баррель; июньские фьючерсы на WTI дорожали на 3,61% - до 98,85 доллара.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
СМИ: США изучают последствия цены на нефть в $200 из-за ситуации с Ираном
26 марта, 03:42
В начале торгов понедельника показатель цены Brent впервые с 4 мая превысил отметку в 105 долларов.
Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в мире. В понедельник Иран в ответе Соединенным Штатам отверг американское мирное предложение, поскольку оно "означало бы подчинение чрезмерным требованиям" властей США, передавал телеканал Press TV.
Агентство ISNA ранее передавало, что ответ Ирана на послание США сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым.
Старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva) заявила агентству Рейтер, что нефтяной рынок продолжает вести себя как машина, реагирующая на геополитические заголовки - "цены резко колеблются в зависимости от каждого комментария, опровержения или предупреждения, поступающего из Вашингтона и Тегерана".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Трамп высказался про захват иранской нефти
6 апреля, 18:40
"Даже если острый нефтяной шок стихнет к концу 2026 года, сохраняющийся риск возобновления сбоев в Ормузском проливе, истощение запасов и ослабление координации политики, как ожидается, будут поддерживать геополитическую премию за риск, заложенную в цены", - также приводит агентство мнение аналитиков ANZ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Ответ Ирана на предложение США включает в себя снятие блокады
Вчера, 10:43
 
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампANZBrentWTI (нефть)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала