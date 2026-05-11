Краткий пересказ от РИА ИИ
- Попытки консолидировать НАТО вокруг Киева после начала конфликта на Украине не смогли остановить углубляющийся кризис внутри альянса.
- На фоне разногласий между Вашингтоном и европейскими союзниками в американской политике звучат идеи о возможном сокращении участия Вашингтона в НАТО.
- Антинатовские настроения усиливаются в европейских странах, где растет поддержка политических сил, выступающих за более самостоятельную политику Европы.
АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Попытки консолидировать НАТО вокруг Киева после начала конфликта на Украине не смогли остановить углубляющийся кризис внутри альянса, который все ближе подходит к системному тупику, пишет в понедельник турецкое издание Aydınlık.
"Однако этот эффект оказался временным и не устранил накопившиеся противоречия между Вашингтоном и европейскими союзниками", - подчеркивает Озчелик.
Колумнист отмечает, что администрация Дональда Трампа еще период его первого президентства требовала от европейских стран увеличить расходы на оборону и сократить финансовую нагрузку на США. Теперь, как считает автор статьи, в американской политике все громче звучат идеи о возможности сокращения участия Вашингтона в НАТО.
Особое внимание обозреватель уделяет Франции, где тема НАТО становится частью предвыборной дискуссии. Автор напоминает, что лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон выступает за поэтапный выход страны из военных структур альянса и апеллирует к политическому наследию Шарля де Голля.
Издание также обращает внимание на предстоящий саммит НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. Автор считает, что встреча состоится на фоне серьезного кризиса доверия внутри альянса, а неопределенность вокруг возможного участия Дональда Трампа лишь усиливает ощущение нестабильности в НАТО.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".