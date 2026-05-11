Рейтинг@Mail.ru
СМИ: попытки сплотить НАТО вокруг Украины не спасли альянс от кризиса - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 11.05.2026
СМИ: попытки сплотить НАТО вокруг Украины не спасли альянс от кризиса

Aydınlık: попытки сплотить НАТО вокруг Украины не спасли альянс от кризиса

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытки консолидировать НАТО вокруг Киева после начала конфликта на Украине не смогли остановить углубляющийся кризис внутри альянса.
  • На фоне разногласий между Вашингтоном и европейскими союзниками в американской политике звучат идеи о возможном сокращении участия Вашингтона в НАТО.
  • Антинатовские настроения усиливаются в европейских странах, где растет поддержка политических сил, выступающих за более самостоятельную политику Европы.
АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Попытки консолидировать НАТО вокруг Киева после начала конфликта на Украине не смогли остановить углубляющийся кризис внутри альянса, который все ближе подходит к системному тупику, пишет в понедельник турецкое издание Aydınlık.
"Атлантическая система рухнула. Настал конец НАТО. Все чаще звучат заявления, что саммит в Анкаре это подтвердит", - пишет колумнист газеты Исмет Озчелик.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Решения Трампа свидетельствуют о распаде НАТО, заявил экс-генсек альянса
8 мая, 16:03
Автор материала утверждает, что после начала конфликта на Украине США попытались вновь консолидировать НАТО вокруг образа "российской угрозы" и сохранить лидерство внутри альянса.
"Однако этот эффект оказался временным и не устранил накопившиеся противоречия между Вашингтоном и европейскими союзниками", - подчеркивает Озчелик.
Колумнист отмечает, что администрация Дональда Трампа еще период его первого президентства требовала от европейских стран увеличить расходы на оборону и сократить финансовую нагрузку на США. Теперь, как считает автор статьи, в американской политике все громче звучат идеи о возможности сокращения участия Вашингтона в НАТО.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
СМИ: НАТО входит в самый неопределенный период со времен холодной войны
8 мая, 14:22
Особое внимание обозреватель уделяет Франции, где тема НАТО становится частью предвыборной дискуссии. Автор напоминает, что лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон выступает за поэтапный выход страны из военных структур альянса и апеллирует к политическому наследию Шарля де Голля.
По мнению колумниста, антинатовские настроения усиливаются и в других европейских странах, где растет поддержка политических сил, выступающих за более самостоятельную политику Европы, в том числе за восстановление сотрудничества с Россией.
Издание также обращает внимание на предстоящий саммит НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. Автор считает, что встреча состоится на фоне серьезного кризиса доверия внутри альянса, а неопределенность вокруг возможного участия Дональда Трампа лишь усиливает ощущение нестабильности в НАТО.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Bloomberg: современные НАТО и ООН превратились в "зомби"-системы
6 мая, 12:45
 
В миреРоссияУкраинаАнкара (провинция)Дональд ТрампВладимир ПутинЖан-Люк МеланшонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала