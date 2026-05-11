Мурашко рассказал, как Минздрав будет снижать бумажную нагрузку на медиков - РИА Новости, 11.05.2026
08:01 11.05.2026
Мурашко рассказал, как Минздрав будет снижать бумажную нагрузку на медиков

Мурашко: Минздрав снизит бумажную нагрузку на медиков с помощью ИИ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения РФ будет снижать документационную нагрузку на медиков за счет внедрения технологий искусственного интеллекта.
  • Одна из разработок с использованием ИИ уже внедряется и позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и карту пациента.
  • По словам Мурашко, время анализа с помощью ИИ занимает несколько секунд, вместо прежних тридцати минут.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ будет снижать документационную нагрузку на медиков за счет внедрения технологий искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству с Госдумой обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в том числе в здравоохранении.
По словам министра здравоохранения РФ, сейчас вводится ряд таких разработок. Так, одна из них, включающая искусственный интеллект, уже внедряется.
"Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента, очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи", - ответил Мурашко на вопрос о том, как министерство планирует снижать нагрузку на сотрудников системы здравоохранения.
По его словам, время анализа с помощью ИИ занимает несколько секунд, а раньше процесс мог занимать даже полчаса.
"Есть еще ряд других программных продуктов, которые позволяют сократить это все, и ряд решений технологических: фиксация, транскрибация речи, суммаризация. Это все очень активно приходит в нашу практику", - добавил Мурашко.
ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
