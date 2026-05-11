Мурашко рассказал, как Минздрав будет снижать бумажную нагрузку на медиков

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ будет снижать документационную нагрузку на медиков за счет внедрения технологий искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству с Госдумой обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в том числе в здравоохранении.

По словам министра здравоохранения РФ, сейчас вводится ряд таких разработок. Так, одна из них, включающая искусственный интеллект, уже внедряется.

"Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента, очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи", - ответил Мурашко на вопрос о том, как министерство планирует снижать нагрузку на сотрудников системы здравоохранения.

По его словам, время анализа с помощью ИИ занимает несколько секунд, а раньше процесс мог занимать даже полчаса.