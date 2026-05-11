Россия не получала ответа по кандидатуре Шредера, сообщил Песков

17:03 11.05.2026 (обновлено: 17:06 11.05.2026)
Песков: Россия не получала ответа из ЕС по кандидатуре Шредера для переговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре Герхарда Шредера для переговоров России и ЕС.
  • Президент России Владимир Путин выразил мнение, что предпочел бы видеть Шредера в качестве визави в переговорах между РФ и Европой.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин назвал Шредера, так как хорошо знает его как политика.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера для переговоров России и ЕС, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между РФ и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.
"Нет. Путина спросили, кто был бы для него предпочтительнее, он назвал Шредера, потому что он хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получала ли Москва ответ из Европы по кандидатуре Шредера для переговоров РФ и ЕС.
