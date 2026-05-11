Россия не получала ответа по кандидатуре Шредера, сообщил Песков

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера для переговоров России и ЕС, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.