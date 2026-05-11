В Москве высадили саженцы виолы на клумбы

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по высадке саженцев виолы на столичные цветники, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. Саженцы виолы украсили сквер на площади Гагарина, парк Победы на Поклонной горе, Пушкинский сквер, Аллею Героев космоса и другие знаковые объекты. Кроме того, цветы высадили вдоль Ленинского и Кутузовского проспектов, Рублевского шоссе и ряда ключевых магистралей города", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что в парке Победы на Поклонной горе появились цветники в виде цветочных часов и триколора. Пять тематических арт-цветников, оформленных в честь Года единства народов России, организованы на откосах вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, площади Гагарина и на пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной.

"При выращивании саженцев применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы цветы комфортно себя чувствовали при любой погоде", - рассказал Бирюков.