Более десяти километров газовых сетей переустроят в Москве в этом году

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 10 километров газовых сетей переустроят в столице в этом году, сообщается на Более 10 километров газовых сетей переустроят в столице в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

« "Более 10 километров газовых сетей переустроят в столице в этом году. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проводят масштабные работы по выносу газопроводов из существующей застройки - это один из ключевых этапов подготовки территории к новому строительству и важная часть комплексного развития инженерной инфраструктуры столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие мероприятия выполняются до начала основных работ и обеспечивают возможность безопасной и эффективной реализации градостроительных проектов различного масштаба.

Более того, пятно застройки представляет собой территорию, отведенную под размещение станции метрополитена, жилого комплекса, дорожно-транспортного узла или объекта социальной инфраструктуры. "Наличие действующих газопроводов в границах участков накладывает ограничения на проектирование и строительство, поскольку газораспределительные сети относятся к объектам повышенной опасности и требуют соблюдения строгих нормативных расстояний и охранных зон", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в связи с этим до начала основных работ газопроводы выносят за пределы пятна застройки с сохранением их функциональности и надежности.

"Работы по выносу представляют собой комплекс инженерно-технических мероприятий, включающих проектирование новых трасс газопроводов, строительство, переключение вновь проложенных трубопроводов и последующий вывод из эксплуатации старых участков сети", - добавляется в сообщении.

Согласно сайту, на всех этапах необходимо учитывать наличие существующей городской застройки, плотность подземных коммуникаций и перспективы развития территорий. При этом приоритетом остается бесперебойное газоснабжение потребителей.

"В условиях плотной городской застройки такие работы требуют применения современных технологических подходов. Специалисты АО "Мосгаз" используют бестраншейные методы прокладки, включая горизонтально направленное и бурошнековое бурение, а также микротоннелирование, что позволяет по минимуму вскрывать дорожное покрытие и снижать воздействие на городскую среду", - подчеркивается в сообщении.

Так, применение высокоточного сварочного оборудования и методов неразрушающего контроля обеспечивает надежность соединений и соответствие действующим стандартам безопасности.

"Для жителей столицы такие работы, как правило, проходят незаметно, но их эффект является долгосрочным и комплексным: обеспечивается непрерывность газоснабжения, сокращается риск аварийной ситуации, ускоряются темпы строительства новых объектов, повышается качество городской среды", - отмечается в сообщении.