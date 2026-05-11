Мошенники выманили у пенсионерок из Тулы и Москвы 11 миллионов рублей - РИА Новости, 11.05.2026
13:52 11.05.2026 (обновлено: 13:57 11.05.2026)
Мошенники выманили у пенсионерок из Тулы и Москвы 11 миллионов рублей

Мошенники выманили 33 золотые монеты и 11 млн руб у пенсионерок из Тулы и Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники выманили 33 золотые монеты и 11 миллионов рублей у пенсионерок из Тулы и Москвы.
  • Злоумышленники убедили первую жертву, 66-летнюю женщину из Тулы, передать им монеты и деньги, представившись сотрудником правоохранительных органов.
  • В Москве курьер забрала 2,7 миллиона рублей у 82-летней жительницы Басманного района, которая думала, что общается с сотрудниками Роскомнадзора.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мошенники выманили 33 золотые монеты и 11 миллионов рублей у пенсионерок из Тулы и Москвы под предлогом их декларирования, курьера аферистов ждет суд, сообщает прокуратура столицы.
"Первой жертвой аферистов стала 66-летняя женщина из Тулы. Потерпевшей соучастник представился сотрудником правоохранительного органа и убедил пенсионерку под предлогом декларирования передать 33 золотых монеты общей стоимостью свыше 3,8 миллионов рублей", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что злоумышленники похитили у этой же пенсионерки еще 5 миллионов рублей, которые она передала курьеру аферистов.
Позднее уже в Москве курьер по указанию организатора забрала 2,7 миллионов рублей у 82-летней жительницы Басманного района, которая думала, что общается с сотрудниками Роскомнадзора.
"Имущество похищала участница преступной группы - 27-летняя женщина, выступавшая в роли криминального курьера. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении ее сообщников уголовное дело выделено в отдельное производство… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в прокуратуре.
В надзорном органе напомнили, что сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не просят снимать деньги, переводить их на определенные счета либо передавать курьерам.
ПроисшествияТулаМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
